電商零售業抗通膨 東森集團打造生活圈新經濟應戰
2022/8/3 19:47
（中央社記者江明晏台北3日電）力抗通膨，電商、零售業積極應對經濟大環境轉變，東森集團總裁王令麟表示，將調整策略因應，對內採購集中化，對外則加速虛實通路互相導客，透過異業結盟，打造東森生活圈的新經濟。
東森國際旗下轉投資東森購物網日前公布前6月合併營收，含草莓網、熊媽媽買菜網共約新台幣139.6億元，稅前淨利約10.5億元，每股稅後盈餘（EPS）8.5元，再創歷史新高。
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東森購物表示，獲利大幅成長歸功5年前開始「全力發展自營品牌」，2021年自營商品占營收比率已達35%，同時占獲利65%。第二則來自「善用大數據」做客戶管理，達到精準行銷，新客成交轉換率可以達到5%以上。
展望下半年，王令麟表示，將調整策略因應，對內調整採購集中化，成立「集團採購行銷專案組織」，以利商品能快速跨通路販售，衝高業績；對外則加速OMO線上線下通路互相導客，並透過更廣泛的異業結盟，打造東森生活圈的新經濟。（編輯：楊凱翔）1110803
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