長榮國際二度股東會 張榮發基金會列4理由不出席

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（中央社記者賴言曦台北5日電）長榮集團「弟弟派」接掌長榮國際後，於6月30日召開股東會，因股東出席率未過半，多數議案以假決議通過。長榮國際今天二度召開股東會，隸屬「哥哥派」的張榮發基金會發出4點聲明，表示決議不出席。

張榮發基金會說明，對於在持股公司股東會行使股東權，都是以行使方式是否造成基金會財產不利影響，來決定是否出席及參與表決投票，以符合法治。基於此原則，基金會決議今天不出席，並於今天回函主管機關教育部說明。

張榮發基金會在聲明中表示，媒體報導長榮國際推翻先前董事會擬分配每股新台幣27.5元現金股利決議，僅擬分配每股3.5元股利，導致基金會股利收益減少共約27億元，可挹注公益事業的資金大幅縮減；但近期報載長榮國際投入約30億元，在公開市場陸續收購長榮航股票，並持續加碼，作為長榮國際最大股東，基金會認為這已明顯傷害股東權益。

其次，長榮國際不僅為經營權私利減少挹注基金會的資金，在基金會選擇不出席股東會後，竟接到來自長榮國際要求教育部監督未出席的檢舉函；對於長榮國際未保持中立，介入股東表決權行使，令人匪夷所思。

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聲明進一步指出，長榮國際對於首次公開發行（IPO）等重大事件規劃倉促，首次股東會時以規劃IPO為由，提出需經特別決議的增設獨立董事案，但開會通知及議事手冊均未提出任何關於IPO的具體時程規劃、財務分析或股價展望，難以認為對基金會有利，欠缺增設獨董必要性；若基金會貿然出席，反而可能使議案達到特別決議出席門檻，因此基金會選擇不出席當時的股東會。

張榮發基金會聲明表示，基金會透過媒體報導得知，股東之一的張榮發慈善基金會董事長吳景明選任程序於法不合，被最高法院發回二審更行審理中，客觀合理判斷吳景明以董事長身分行使職權，皆有適法性疑慮。在相關法律風險未釐清前，基金為出席股東會似有未妥，因此決定不派員出席今天的股東會。（編輯：張良知）1110805