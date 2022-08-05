宏碁華碩等遭美337調查 經部：將提供台廠協助

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）美國國際貿易委員會（USITC）針對宏碁、華碩、微星等企業展開「337調查」。經濟部今天強調，USITC啟動調查，並不代表針對該案做出任何決定，經濟部將密切關注調查狀況，也與業者溝通管道順暢，盡力提供協助。

USITC展開「337調查」，針對進口貿易中的不公平行為發起調查，並採取制裁措施，調查將釐清包括宏碁、華碩及微星等企業的視訊處理產品是否侵犯美商VideoLabs, Inc.專利。

經濟部說明，美國337條款調查是依據美國關稅法第337章節，針對來自進口商品的不公平競爭採取邊境措施，性質多屬專利侵權糾紛。經濟部解釋，專利權人是向USITC提出調查申請，但USITC決定啟動調查，並不代表就該案做出任何決定，仍待後續調查認定。

經濟部指出，此個案在USITC今年8月3日公告對「影片處理設備及相關產品」啟動337條款調查，相關業者已表示本案進入調查程序，將依法答辯，而337條款是廠商間爭議的準司法程序，但經濟部與業界溝通管道順暢，業者若有需政府協助之處，政府將盡力提供協助。

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根據過往報導，此次非USITC首次對宏碁、華碩等台灣公司展開「337調查」。因加州的專利授權公司Tela Innovations再次提告，USITC於2021年2月決議對美國、台灣及中國多家公司的特定IC與涵蓋此類IC產品涉及專利侵權，啟動「337調查」，受波及台灣公司包含微星、宏碁、華碩。

再更早之前，美國Technology Properties Limited LLC（TPL）、Patriot Scientific Corporation（PTSC）與Phoenix Digital Solutions LLC （PDS）三家公司，在2012年8月聯合要求USITC調查宏碁在內的多家公司侵權行為，宏碁當時曾說明此對業務與營運無重大影響。（編輯：潘羿菁）1110805