中信金前7月獲利308億元 每股賺1.53元

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（中央社記者蘇思云台北5日電）中信金表示，累計前7月合併稅後盈餘新台幣308.91億元，年衰退16.8%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.53元，不過，銀行、保險業務依然保持穩健，看好銀行下半年淨利息收入成長動能。

中信金控今天公告7月自結盈餘，7月稅後盈餘55.93億元，累計前7月合併稅後盈餘308.91億元，年衰退16.8%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.53元。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，7月單月盈餘年成長5成，主要有兩原因，一是銀行淨利息收入貢獻，二是去年因為股東會延後召開，未分配盈餘稅認在去年7月，今年則認列在6月。

子公司中信銀7月稅後盈餘31.9億元，年成長31.4%，前7月累計稅後盈餘193.95億元，年成長12.03%。

邱雅玲解釋，中信銀7月淨利息收入年成長約33%，國內及海外分子行放款都持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大；7月淨手續費收入小幅衰退9%，主要是財管動能較弱所致。目前看下半年還會升息，預估對銀行淨利息收入持續有正面挹注。

子公司台灣人壽7月稅後盈餘21.51億元，累計前7月稅後盈餘119.95億元，年減少36.28%。

邱雅玲表示，新台幣雖然7月小貶，但對整體避險工具評價不利，因此還是有匯兌成本，不過法規上有強制提存，外匯價格變動準備金餘額從6月底的95億元小幅上升到7月底96億元；不過7月資本市場有稍微止跌回穩，股債處分利益有小幅回升。

邱雅玲表示，中信產防疫保單7月有效契約數約39.5萬件，7月單月理賠金額8.6億元，累計前7月理賠金額約12億元，防疫險理賠準備金目前共提列約40億元。台灣人壽董事會在6月底火速通過增資中信產40億元，邱雅玲表示，視後續疫情發展變化持續調整，不排除第2次增資。

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至於台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，先前已在2、3月累計提列預期信用損失共10.5億元。邱雅玲指出，前幾個月都有陸續收到利息，有回沖一部分損失，不過7月底沒收到一筆6月應支付的利息，因此增減後目前提列的預期信用損失仍在10到11億元間，會持續動態調整。

台灣人壽董事長黃思國已向中信金控董事長顏文隆請辭，邱雅玲表示，公司全力慰留中，不過若要找接替人選，內外部管道都不排除。（編輯：楊凱翔）1110805