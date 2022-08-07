楠梓產業園區動土迎台積電 蘇貞昌：高雄將飛躍前進

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高雄楠梓產業園區7日動土，未來將有台積電進駐，行政院長蘇貞昌（中左）、高雄市長陳其邁（中右）共同主持動土典禮。中央社記者曾以寧攝 111年8月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）楠梓產業園區今天動土，行政院長蘇貞昌說，高雄在經濟起飛過程中承受很多辛苦，未來台積電進駐，高雄將飛躍前進。市長陳其邁說，過去到高雄第一站是高煉廠，2年後就是台積電。

高雄楠梓產業園區今天動土，蘇貞昌南下出席，與高雄市長陳其邁一同主持典禮，由經濟部長王美花、行政院政委兼發言人羅秉成、國科會主委吳政忠、中油董事長李順欽、台積電晶圓廠營運副總經理王英郎，及相關產業鏈關鍵大廠代表如荷商艾司摩爾、美商英特格、德商默克與日商華爾卡等人共同見證褐地重生轉型為高科技園區。

蘇貞昌現場致詞表示，台灣經濟起飛過程中高雄承擔非常重的辛苦，也因此受到非常多環境衝擊，高雄鄉親幾十年為台灣做出巨大貢獻，總統蔡英文提出「大南方」，就是要讓國土均衡發展、讓曾經辛苦努力貢獻的人，也能飛躍前進。

蘇貞昌說，高雄有前市長陳菊打下堅實基礎，在陳其邁衝刺下，5G AIoT、亞洲新灣區都快速前進，今天楠梓產業園區動土，當年重工業留下土地，在陳其邁擘畫、中央大力支持和中油全力配合下，將有台積電進駐。行政院去年4月也通過，將南科整個科學園區設在高雄，從經費到相關作業，中央絕對全力支持，「高雄一定會飛躍前進、一定會更美麗」。

陳其邁說，高雄過去從農業轉向工業，中油五輕舊廠址迎來台積電進場，象徵高雄再一次華麗轉身；相信未來楠梓產業園區、橋頭科學園區、路科以及南科，加上幾個工業區，將成為全球最有競爭力和活力的半導體產業聚落。

陳其邁說，以前坐火車到高雄，第一站是看到中油高煉廠，2年後到高雄第一站就是看到台積電；如今台積電正式落腳高雄，也是實現自己上任時對鄉親的承諾，宣告高雄的大時代已正式到來。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，市府已與台積電完成簽約，目前園區內道路、滯洪池等公設已申辦開工，今動土後台積電建廠將可併同動工，預計2024年開始營運；園區各項環保相關議題，市府會落實監督，與台積電以最嚴謹的態度面對環境生態議題。

此外，今天舉行動土典禮前，國民黨高雄市議員參選人白喬茵批台積電預定地積水積一片，土地整治問題一直都在，呼籲取消動土儀式。

對此，高雄市經發局新聞稿回應，現為豐水期地下水位較高，自然可見的地下水屬正常現象而非積水。惡意扭曲開挖後正常地下水面為積水，是缺乏專業的惡劣政治操作。

中油勁勞宅百名居民今天也在距動土典禮會場300公尺處的中油後進勞宅大門口，舉起紅布條感謝台積電支持生態保護，同時抗議中油大幅調漲租金、催趕住戶，盼中油重視油人權益、捍衛居住正義、保障永久使用。（編輯：黃世雅）1110807