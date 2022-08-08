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東陽7月營收5年來同期新高 電動車元件被看好

2022/8/8 09:40
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布7月自結合併營收新台幣18.59億元，是5年來同期新高，也是2020年COVID-19疫情爆發以來單月第3高。法人看好東陽明年至2024年電動車元件出貨成長。

東陽今天上午公布7月自結合併營收18.59億元，較6月19.43億元減少%，但比去年同期14.78億元增加25.82%，創5年同期以來新高，也是2020年來單月第3高。

其中東陽售後維修市場（AM）事業7月營收12.56億元，較去年同期成長16%， 前7月累計AM營收87.01億元，較去年同期成長16%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業7月營收6.03億元，較去年同期成長53%，前7月累計營收36.01億元，較去年同期成長22%。

累計今年前7月東陽自結合併營收123.02億元，較去年同期104.54億元成長17.68%，也創下疫情以來同期新高。

展望下半年，東陽表示積極備貨，迎接旺季來臨；市場需求回穩增加，加快生產與物流排程，滿足交貨需求，並持續掌握電動車市場利基。

東陽先前指出，中國大陸轉投資富維東陽取得上海國際電動車客戶訂單，此外除了搭配中國大陸前15大車廠現有電動車產品，也開拓具發展潛力的新車廠。

日系外資法人日前報告分析，東陽AM產品訂單展望持續穩健，主要是二手車市場市場需求暢旺、加上車用AM元件庫存水位低，法人也預期下半年東陽OEM車廠客戶拉貨力道可回溫。

此外東陽積極布局電動車領域，日系外資法人預估到2023年，東陽電動車訂單可期，主要受惠美系電動車大廠訂單、美系電動車零配件大廠、以及國際品牌車廠電動車拉貨，預估到2024年底，東陽在中國OEM車廠的電動車訂單比重可到20%至25%區間。

法人預估，今年東陽AM業績可成長11%至13%區間，OEM業績可成長7%至9%，AM業績有機會逐季成長。（編輯：郭無患）1110808

東陽
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