晶技第2季高獲利 下半年毛利率估續受惠車用暢旺

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）石英元件大廠晶技受惠車用石英元件拉貨成長，加上新台幣匯率走貶挹注，第2季獲利新台幣8.4億元，季增25%、創單季第3高，每股基本純益2.72元。

展望第3季和下半年，晶技先前預期第3季業績可較第2季成長，第4季力拚維持第3季水準及季節性旺季表現，下半年毛利率續受惠產品組合及車用產品提升。

晶技下午公布董事會通過第2季合併財務報告，上半年合併營收67.3億元，較去年同期76.52億元減少12%，合併毛利率38.35%，較去年同期36.37%增加近2個百分點；上半年合併營業利益14.68億元，營益率21.81%，較去年同期22.88%減少1個百分點。

晶技上半年稅後獲利15.1億元，較去年同期15.52億元下滑2.7%，上半年每股基本純益4.88元，略低於去年同期EPS 5.01元。

其中第2季晶技合併營收35.14億元，較第1季32.17億元成長9.24%，創歷史單季第3高，第2季合併毛利率39.32%、逼近4成，創單季新高，第2季合併營業利益8億元，營益率22.79%，較第1季20.75%增加2個百分點，來到單季第3高。

晶技第2季稅後獲利8.4億元，較第1季6.7億元成長25.3%，也是單季第3高，第2季每股基本純益2.72元，較第1季EPS 2.16元略佳。

晶技先前法人說明會中指出，第2季獲利季增，主要是產品組合佳，車用石英晶體振盪器（XO）拉貨持續成長，加上新台幣兌美元匯率走貶挹注。

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展望第3季和下半年，晶技預估，第3季業績可較第2季成長，主要是美系智慧型手機新品推出、加上車用石英元件拉貨增加；第4季觀察美系智慧型手機新品銷售狀況、中國大陸手機市況、電腦和其他消費電子終端需求調整變化，第4季力拚維持第3季水準及季節性旺季表現；下半年整體毛利率估可續受惠產品組合加上車用產品提升。

法人預估，排除中國大陸子公司認列房地產開發收入，晶技今年本業業績可較去年成長3%至5%區間，今年毛利率估落在36%至38%區間，包括車用、網通、電腦和物聯網、手機等應用毛利率都可望成長。（編輯：楊凱翔）1110808