緯昌攜手銳俤 搶攻新世代智慧冷鏈物流

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（中央社記者吳家豪台北9日電）緯創集團旗下緯昌科技與移動資源管理供應商銳俤科技，今天宣布攜手打造新世代冷鏈物流3.0智慧管理解決方案，搶攻醫藥、生鮮等低溫宅配商機。

緯昌以WiZAVIU智慧行車紀錄器暨解決方案平台，與銳俤科技瞰車大衛星車隊管理平台合作，雙方透過行動智慧物聯網技術，將運送過程中溫度、濕度、行車資料等重要資訊傳送到雲端平台以利整合運作，提升遠端管理效能和加速異常事件通報後的應變處理能力，減少商品損壞、降低財物損失。

緯昌總經理鄭耶光表示，目前正在洽談合作的垂直領域包含建築、工業安全、保全、工業維修用的AR訓練眼鏡，緯昌需要熟悉前台操作及客戶應用的夥伴，注重專業度。

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鄭耶光指出，緯昌是緯創集團旗下公司，可運用緯創的研發、生產資源及相關經驗。緯昌預計今年底前推出另一項解決方案，初步鎖定安全監控或工業維修用的擴增實境（AR）訓練眼鏡，可能在兩者之間擇一。

緯創資通與廣積科技2017年合資成立緯昌，提供物聯網解決方案，包括為執法部門設計的車載智慧影像分析系統，以及針對物流、醫療與零售等委託設計專案，也打入智慧路燈、商用車輛環景輔助系統與工廠自動化等領域。（編輯：張良知）1110809