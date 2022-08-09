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儒鴻看好毛利率表現 估新客戶將扮營運向上主力

2022/8/9 17:52
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（中央社記者賴言曦台北9日電）成衣大廠儒鴻董事長洪鎮海表示，既有客戶因庫存去化壓力，第4季成長性有限，但儒鴻目前手上已有具潛力新客戶，有望成為助攻營運向上的主流；另外看好今年毛利率有望持續向上。

儒鴻今天舉辦法人說明會，洪鎮海表示，客戶以往半年前就會下單8、9成，然而受到去化庫存影響，現在縮短至1個月前才會下單，單量也僅有6成，待庫存去化狀況良好才會追加訂單，且大多為短單、急單，考驗供應商隨機應變的能力。

洪鎮海表示，主要客戶之一的Lululemon後市要看耶誕節期間去化狀況，但目前觀察下來，追加訂單的態度偏向保守，另一主要客戶Nike第4季已在現有訂單基礎上增加8%追加訂單；不過整體評估下來，兩大客戶第4季成長性皆有限。

儒鴻今年第2季營收新台幣112.15億元，年增14.6%，稅後淨利20.37億元，年增33.64%，每股盈餘（EPS）7.42元；累計上半年營收為213.93億元，年增18.81%，稅後淨利38.28億元，年增32.82%， EPS為13.95元。

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洪鎮海指出，營收向上主要靠新客戶帶動，儒鴻自去年起有1家全球展店逾8000家且仍在成長中的新客戶，單價與品牌Athleta差不多，為儒鴻目前最具潛力的客戶；另外，儒鴻還有4家中型新客戶，挹注營收不無小補。

隨著儒鴻營運規模擴大，洪鎮海提到，發現客戶對中高端需求逐漸放大，尤其針織布成長加速，量增單價也走揚，目前儒鴻採專攻高價布、成衣布外購的策略，加上布開發會比成衣廠早6至9個月，從經驗推估，今年下半年毛利率有望持續向上。（編輯：楊凱翔）1110809

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