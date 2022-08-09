艾美特：第2季本業轉盈 深圳廠營收占比降至4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）小家電品牌艾美特-KY財務長何美秀今天在法人說明會表示，第1季本業虧損，但因有業外收益深圳廠開發案補償金入帳，帶動整體獲利，第2季本業已轉虧為盈。

何美秀表示，第1季因2月受中國封控影響，深圳廠停工兩週，又逢農曆新年假期，3月再因封控停工一週，影響本業，但第2季狀況明顯好轉。

她說，經評估深圳廠因地鐵開通，造成人工減少，生產成本提高，不再適合做為生產基地，因此2021年下半年啟動產能移轉計畫。目前深圳廠與九江廠產能比重已由70比30轉為40比60，預計未來3年內完成轉移。

艾美特-KY將提升九江廠產能利用率，削減管理成本，深圳廠將保留管理總部、業務及研發等部門，九江廠則定位為生產製造主要基地。

艾美特-KY說明，第1季每股稅後盈餘新台幣2.99元，本業虧損由業外挹注獲利；第2季本業由虧轉盈，上半年表現優於去年，詳細數字待董事會通過才會公布。

艾美特-KY指出，第1季業外收益指深圳廠開發案補償金人民幣1.5億元入帳。除獲得開發案補償金，並取得辦公樓、廠房317套，已在今年1月辦理房產證，委由專業第3方運營。（編輯：張良知）1110809