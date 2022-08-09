台股7月震盪1106點 證交所：交易戶數月減逾23萬戶

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（中央社記者潘智義台北9日電）台股歷經6月重挫1982.04點後，7月反彈174.34點；不過由於7月上下震盪達1106點，投資人操作趨於謹慎。台灣證券交易所統計，台股7月有交易戶數265萬4175戶，較6月288萬9550戶減少23萬5375戶。

台股持續受俄烏戰爭及美國升息影響，5月下跌215點，實際有交易戶數較4月減少47萬8734戶；台股6月重挫達1982.04點，但急跌吸引長線投資人進場逢低承接，實際交易戶數反而較5月逆勢增加1萬6181戶。

台股7月初持續重挫，指數一度跌破14000點，最低下探13928.66點；至7月12日國安基金召開臨時會議，決議授權國安基金視情況執行市場安定任務，才帶動台股止跌反彈，7月底重回15000點作收。累計7月月線上漲174點，高低震盪逾1106點，而台股劇烈震盪也造成市場信心不足，實際交易戶數較6月銳減逾23萬戶。

證交所今天發布新聞稿指出，7月成交量週轉率9.15%，與6月的9.17%相近；7月當沖成交值占比41.25%，較6月的37.42%略增，7月平均每日當沖戶數10萬4077戶，較6月的9萬5780戶增加8297戶，投資人在7月的反彈走勢中操作相對謹慎。

證交所資料指出，7月指數股票型基金（ETF）成交值占比5.17%，較6月的4.96%增加0.21個百分點；7月自然人成交值比重57.24%、外資成交值比重約31.59%。

證交所統計7月定期定額投資金額為50億5676萬餘元，較6月52億2542萬元減少1億6865萬餘元。（編輯：張良知）1110809