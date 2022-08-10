手機庫存嚴重 研調：中系處理器出貨恐連5季衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）研調機構DIGITIMES Research指出，政經大環境未改善，導致手機成品庫存堆積嚴重，預估進入今年下半年中系智慧型手機AP（應用處理器）出貨將連5季較去年同期衰退。

研調機構DIGITIMES Research分析師楊仁杰調查分析，2022年第2季中系智慧型手機所需應用處理器（Application Processor；AP）出貨為1.81億顆，季增1.7%、年減17.1%，主因中國經濟不振，加上海外烏俄戰爭未歇以及通膨持續影響消費力，出貨不如預期。

展望下半年，DIGITIMES Research指出，雖第3季受惠新品效應，中系智慧型手機所需AP出貨估季增18.5%，但第4季仍將受手機成品庫存堆積影響，季減幅度將達33.3%，並連續5季呈現年減。

DIGITIMES Research指出，2022年第2季起，中系品牌銷售不振，手機成品庫存堆積問題逐漸浮上檯面，加上新興市場4G手機換機情況受通膨影響而不如預期，無論4G及5G手機用AP出貨皆不佳。業者表現方面，高通（Qualcomm）在市況不利下並未降價，使聯發科2022年第2季AP出貨仍可維持季增。

進入2022下半年，DIGITIMES Research觀察，第3季因應年底新品即將上市，可望推升AP出貨量，且因聯發科天璣8000以上機種漸受中系品牌用於旗艦機款，加上紫光展銳良率不如預期，中低階手機用AP訂單也轉向聯發科，使聯發科AP出貨量季增幅將高於高通。進入第4季，市場將低迷，加上傳統淡季交互影響，主要AP業者出貨量皆將大幅季減，幅度皆在25%以上。（編輯：趙蔚蘭）1110810