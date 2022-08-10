宏佳騰上半年營收創高 獲利下滑受制原料高漲

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）宏佳騰上半年受惠海外代工訂單增加，推升合併營收來到新台幣17.4億元，年增12.68%，創下歷史同期新高，但稅後淨利1.42億元，每股盈餘（EPS）為1.94元，年減8.06%；宏佳騰表示，主要由於原料成本提升。

宏佳騰今天也同步公告7月營收2.66億元，年減8.38%，月減14.11%；1至7月累計營收20.06億元，年增9.34%。

宏佳騰表示，由於COVID-19疫情爆發至今已逾兩年，民眾逐漸習慣與病毒共存，因此全球各國防疫政策逐步朝向解封發展，這也使得各地休閒產業逐步熱絡，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠以及外銷歐洲的三輪速克達持續拉貨，推升營收表現。

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宏佳騰指出，除了海外代工暢旺外，台灣銷售近日也傳來捷報；在智慧電車部分，今年上半年共計領牌3353張，相較去年同期成長20.01%。油車部分7月底也宣布推出重裝速可達STR、全新定位的前衛白牌All New CO-IN，並預告即將登場的三輪商務Gather，三大旗艦車款將接力搶市，為下半年帶來營運動能。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，在智慧電車站穩腳步後，接下來將深化與經銷商之間的夥伴關係。（編輯：楊凱翔）1110810