宸鴻：爭取客戶採用奈米銀觸控技術 鎖定摺疊產品

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（中央社記者潘智義台北11日電）觸控面板廠宸鴻TPK-KY總經理謝立群今天在線上法說會表示，奈米銀觸控應用於手機在內的小尺寸產品，目前鎖定摺疊產品，因爭取有實力大客戶採用，需較長認證時間。

謝立群解釋，宸鴻出給大客戶的手機觸控產品只剩舊款機種，量很小，目前奈米銀觸控以大尺寸板品為主，寄望未來奈米銀觸控在小尺寸產品的應用，能獲得有實力大客戶採用，因此已積極送樣，但有實力的客戶往往需要2、3年的認證時間。

他說，因第1家推出摺疊手機的品牌採用自家集團生產的面板，但未採奈米銀觸控技術，所以奈米銀觸控在小尺寸產品應用仍未有效打開市場，目前以大尺寸產品應用為主，但也有智慧音箱採用。

宸鴻策略長劉詩亮說明，第2季第1大客戶占整體營生貢獻35%，較第1季的38%下降3個百分點；第2大客戶占31%，較第1季的26%增加5個百分點。

宸鴻公告第2季自結合併營收為新台幣223.4億元，歸屬於母公司稅後淨利為0.66億元，稅後稀釋每股淨利為0.16元。

劉詩亮指出，第2季自結合併營收較1季減少11%，較去年同期減少9.2%，幾乎各主要尺寸產品營收皆下滑，主因季節性庫存調整，地緣政治紛擾，加上高通膨造成消費保守，教育產品需求減少，以及舊款智慧型手機產品週期進入尾聲所致。

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他說，小於7吋的小尺寸產品、7至11吋平板電腦產品營收分別較第1季減少28%及22%，因高階筆電及大尺寸平板電腦需求降幅較小，所以11至16吋筆記型電腦產品僅較第1季減少8%。第2季各尺寸產品營收占比與第1季相當，但11至16吋產品營收比重略增為54%。

另外，他表示，第2季人民幣兌換美元匯率貶值約5.7%，但仍認列外匯淨收益約新台幣3200萬元，主因執行有效現金管理、匯率避險與承作無風險套利產品。（編輯：黃國倫）1110811