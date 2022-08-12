投顧：電子權值股展望佳 台股下週拚續彈挑戰季線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天延續反彈格局開高，終場上漲91.12點，收在15288.97點，下週將挑戰季線約15322點。投顧法人表示，近期美股有望反彈，但台股電子產業還看不到好消息，後續要觀察利空能否淬煉個股底部。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，下週沒有具影響力的經濟指標數據要公布，現階段「該有的利空大概都有了」，尤其原物料價格跌勢明顯，市場預期美國聯準會（Fed）貨幣政策會比較偏鴿派。

儲祥生認為，近期美股的好消息比壞消息多，股市表現回歸基本面，先前美股從高點修正幅度很大，也許會有一定的反彈幅度。

回頭看台股，儲祥生坦言，現在電子產業看不到任何好消息，很少發生第3季展望比第2季差，正常情況下股價應該要跌，但市場已先反映相關利空，後續要觀察利空消息能否淬煉個股底部。

儲祥生也提到，外資近期開始回補台股，儘管過去3年來累計賣超2兆多元，但只要美股維持多頭格局，外資仍有機會回頭加碼台股。

國泰證期分析，儘管通貨膨脹高漲、中國大陸封控衝擊，加上消費性電子產品進入庫存調整階段，台股上市櫃公司7月總營收仍達3.54兆元，年增6.86%，繳出歷年7月最旺成績單，並連續17個月維持3兆元以上水準，顯示即使眾多利空壓抑之下，市場擔憂第3季旺季不旺的問題並未發生。

國泰證期指出，電子權值股包括台積電與鴻海皆提出第3季與下半年樂觀展望，顯示近期雖然非蘋陣營需求疲弱，但蘋果產品需求仍維持強勁，可視為市場喜好的轉變，而非市場需求轉弱，因此股市仍有持續反彈的機會。

國泰證期表示，台股目前仍在反彈格局之上，且美股不僅站上季線，甚至逐步站回半年線，目前台股加權指數仍在季線之下震盪，股價位階明顯偏低，後續仍有落後補漲的機會。（編輯：楊凱翔）1110812