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外資買超73億元 加碼聯電3.14萬張最多

2022/8/12 21:12
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（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天開高走高，終場收在15288.97點，上漲91.12點，外資及陸資買超新台幣73.06億元，加碼標的包括晶圓雙雄、電子權值股及航運股，以聯電買超3.14萬張最多。

台股今天延續反彈格局，在鋼鐵股及跌深IC設計股強力補漲下，終場收在15288.97點，上漲91.12點，漲幅0.6%，成交值新台幣2053.51億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超95.93億元。

觀察外資買超前10名個股，聯電3.14萬張排名第1，台積電5028張排第10。買超第2至4名分別為訊舟6992張、華南金6912張及鴻海6798張；第5至9名依序為長榮、燿華、欣興、統一實、華邦電。

外資賣超個股以金融股為主，包括台新金、兆豐金、元大金、開發金都入榜前10名，分別賣超8214張、7910張、5379張、4850張。

投信今天買超7.36億元，前5名個股依序為永豐金2600張、鴻海2201張、智原1634張、仁寶1602張、麗清1500張。（編輯：張良知）1110812

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