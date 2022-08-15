友通第2季獲利年增84% 每股賺1.01元

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（中央社記者吳家豪台北15日電）工業電腦廠友通（2397）今天舉行法人說明會，公布第2季財報。受惠於毛利率持續改善，歸屬於母公司業主淨利約新台幣1.15億元，季增38%，年增84%；每股盈餘1.01元。

展望下半年，友通預期在缺料持續緩解、原物料價格回穩下，營運將逐季改善提升，存貨水位可望逐季優化。

友通總經理蘇家弘透過新聞稿表示，隨著缺料問題緩解，原物料陸續與客戶調價，加上新廠產能持續提升，上半年友通合併營收達77.23億元，年增46.29%；毛利率19.19%，連3季逐季改善回升；歸屬母公司稅後淨利1.99億元，每股盈餘1.74元，年增55.36%。

友通嵌入式系統事業今年第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.43，整體訂單交貨逐步優化。面對業界普遍庫存調整的壓力，友通也已著手管控庫存，針對Graphic與工具機等需求將審慎因應，存貨水位預估可望逐季優化調整，並回到2019年的庫存水準。

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友通副董事長李昌鴻說，下半年雖面臨庫存調整、通貨膨脹、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，但各區域市場新基礎建設需求明確，帶動自動化、5G、人工智慧物聯網（AIoT）等智慧應用產品成長，剛性需求強勁。

李昌鴻指出，友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控。隨著各項營運指標逐季優化，審慎樂觀看待下半年。（編輯：楊蘭軒）1110815