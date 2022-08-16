至興越南廠訂單回穩 2030年拚總營收破50億元

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）至興精機今天表示，2030年合併總營業額要突破新台幣50億元，營收要超過總資本3倍以上，目前越南廠訂單與產量已回穩。

至興下午參加櫃買中心舉辦線上業績發表會，展望未來銷售計劃，至興發言人劉美娘表示，短期在中國拓展汽車零配件；在台灣和越南拓展機車或汽車零配件，特殊車種和自行車零組件為輔開發潛在市場。

展望中長期目標，劉美娘指出，2030年合併總營業額要突破新台幣50億元，營收要超過總資本3倍以上。

法人問及越南廠目前訂單狀況，至興指出，因COVID-19疫情，越南廠去年第2季至第3季產量部分受到影響，公司與上游車廠協商、調整產能，各廠區供應分次調動，到今年第2季和第3季，訂單與產量已回穩。

至興今年上半年合併營收15.29億元，較去年同期14.37億元成長6.37%，上半年合併毛利率20.04%，較去年同期21.23%減少近1.2個百分點，上半年合併營益率13.25%，較去年同期14.31%減少1.06個百分點。

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至興上半年稅後獲利1.16億元，較去年同期1.05億元成長11%，上半年每股基本純益1.54元，優於去年同期EPS 1.39元。

從銷售應用比重來看，今年上半年機車零配件占至興營收比重約60%，汽車占比約33%，自行車占比約3%；從產品來看，上半年沖壓件占比約32%，碟剎盤占比約27.8%，機車座墊占比約19.4%，汽車座椅占比約14.8%；從市場來看，台灣占比約46%，亞洲市場占比約44%，中國大陸占比約6.6%。（編輯：郭無患）1110816