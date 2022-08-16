瀚宇博、精成科展望保守 下半年力拚持平

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（中央社記者江明晏台北16日電）PCB廠瀚宇博及精成科保守看待下半年營運，主因為黑天鵝因素、後疫情時代、戰爭持續、通膨越來越嚴重等，都會影響市場需求下滑，認為下半年表現應挑戰與上半年持平。

華科集團旗下PCB廠瀚宇博及精成科今天舉行聯合法人說明會，釋出下半年展望。

瀚宇博指出，上半年營收衰退，主要受到第2季中國封控影響，也受到遠距商機趨緩、通膨消費力道減弱等因素影響，不過匯率相對有利，因此毛利減少幅度不多，上半年每股稅後純益2.63元，略低於去年同期2.87元。

展望後續，瀚宇博說明，下半年度表現應持平，因為黑天鵝因素、後疫情時代、戰爭持續、通膨越來越嚴重等，都會影響市場需求下滑，導致市場傳出雜音，營運重點將持續朝雲端、大數據、高層數交換機、高頻5G等產品布局，擴充伺服器跟網通的技術。

此外，集團也會積極全球化布局，就近服務客戶，也能降低風險。

精成科上半年營收120.3億元，年減9.4%，因配合中國昆山封控停工影響，毛利率維持17%，營業淨利率維持10%，上半年獲利12.3億元，每股盈餘2.62元，略高於去年同期。

產品組合方面，精成科合併營收分布中，個人電腦產品約占6成，其次為消費產品、車用產品。

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展望下半年，精成科表示，受到高通膨、戰爭和封控影響，下半年需求恐減弱，沒有那麼那麼樂觀，PC方面，受到終端市場走弱影響，庫存去化時間高於預期，但一旦市場回溫，需求也將快速回升；汽車方面，則因為持續的晶片荒，是車輛產量低的主因，但汽車市場需求相對穩定，「需求還在，但缺料問題待解」，整體而言，下半年挑戰與上半年持平。

面對景氣下滑，精成科說，將降低庫存與費用，維持穩定現金流；同時著手供應鏈區域化，提高海外生產據點產能，2019年因應中美貿易戰，EMS已於馬來西亞設廠，PCB也在馬國有工廠，今年預計會再擴產30萬呎。（編輯：黃國倫）1110816