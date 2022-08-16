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宜鼎攜手微軟、輝達等夥伴 強攻AI邊緣運算市場

2022/8/16 21:32
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（中央社記者張建中新竹16日電）記憶體模組廠宜鼎今天宣布，攜手微軟（Microsoft）、ASUS IoT、英特爾（Intel）及輝達（NVIDIA）等大廠，打造AI智能邊緣運算解決方案，為集團注入成長動能。

宜鼎指出，集團自2017年發展智慧物聯網（AIoT）以來，已累積全球上千件成功案例，並自工業電腦記憶體模組廠，成功打進AIoT領域。

據市調機構預估，全球AI市場規模可望在2023年突破5000億美元，AI算力需求也將大幅擴增，是全球科技發展一大焦點。宜鼎決定更加聚焦於AI發展，持續擴大集團與生態系夥伴，為集團注入成長新動能。

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宜鼎表示，在全球客戶累積超過4000家，近年來更推動逾千件智能應用專案落地，對於全球產業趨勢與終端客戶應用需求的深入理解。未來將複製AIoT成功經驗，聚焦於智慧城市、智慧零售、智慧工廠及智慧醫療4大AI應用領域。

宜鼎指出，透過與ASUS IoT、微軟、Intel及NVIDIA等大廠結盟，擴大技術串聯，打造出AI智能邊緣運算解決方案，將以創新的AI智能架構，整合遠端管理、第三方軟體供應商、OS作業平台及集團的軟、硬體解決方案，協助客戶快速、有效的達成整合。（編輯：張良知）1110816

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