神盾第2季繳出最差成績財務長道歉 盼明年能改善

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（中央社記者張建中新竹17日電）指紋辨識晶片廠神盾第2季每股虧損4.68元，創成立來最差成績，財務長李宜平多次向投資人說「抱歉」。他表示，透過成本改善、新產品推出，希望明年能大幅改善。

神盾下午召開線上法人說明會，李宜平說明第2季營運結果及未來營運展望。他指出，因主要客戶積極調整庫存影響，產品交貨時程遞延，造成第2季營收滑落至新台幣7.31億元，季減20%。

隨著毛利率較高的光學指紋產品出貨較大幅度下滑，神盾第2季毛利率滑落至33%，較第1季驟降7個百分點，歸屬母公司淨損3.24億元，每股虧損4.68元，李宜平表示，這是神盾成立以來最差的成績，對投資人很抱歉。

李宜平指出，神盾不僅推出改良版的電容式指紋產品，光學指紋產品方面，辨識速度也大幅提升，競爭優勢明顯提升，預期客戶明年度中階智慧手機都將導入。

此外，神盾也將推出類似人工智慧加速器的電腦微控制器（MCU）及耳機用的近接感測器兩項新產品。李宜平說，神盾過去大陸業務不盡理想，8月大幅度調整人事組織與營運策略，聚焦大客戶。

李宜平表示，神盾將與晶相光、安國、芯鼎等轉投資企業，於2023、2024年陸續合作推出新產品，以消除外界過去對神盾產品與客戶過度集中的擔憂。

李宜平說，由於客戶持續庫存調整中，預期未來幾個月產品出貨仍將處於低檔，營收應不會有明顯改善，不過，預期第2季毛利率33%應是最低點。

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他表示，神盾新產品推出與營運表現不理想，再次向投資人說「抱歉」，內部已進行成本改善及推出新產品，希望明年有大幅改善空間與機會，樂觀預期2023年毛利率有機會回升至40%水準。

針對股價表現不佳，投資人關心是否有意捍衛股價，李宜平說，目前沒有計劃買回庫藏股，營運資金主要希望用於加強本業競爭力、優化產品、拓展市場，以增加營收，為股東創造最大價值。（編輯：楊凱翔）1110817