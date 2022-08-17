三星摺疊雙機登台 售價持平銷量拚增2成

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（中央社記者江明晏南投17日電）三星今天在台宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4摺疊新機，在功能升級與匯率上漲的因素下，定價仍較去年持平，分別為新台幣5萬6888元起與3萬888元起，三星表示，目標銷量將較前代成長至少2成。

摺疊智慧型手機展現飛躍成長，根據研調機構DSCC報告顯示，今年第一季全球摺疊智慧型手機出貨較去年同期增加571%，其中，三星坐擁逾7成市占，穩居銷售龍頭。

三星在台推出的摺疊機也創造不俗銷量，去年Z Flip3上市即蟬聯4個月台灣智慧型手機市場最熱賣Android旗艦手機。

看好摺疊市場發展，台灣三星電子今天移師南投日月潭雲品酒店舉辦發表會，宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市。

台灣三星電子總經理鄭泳煥今天表示，三星摺疊智慧機市場在過去3年快速崛起，在台灣Z Fold3、Flip3銷售量加總已較前代同期成長近20倍，盼為下半年手機市場挹注換機動能，銷售量較前代成長至少2成。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為，考量通膨因素，今年雙機上市前半年銷售量，目標將較前代成長至少2成之外，也將調整產品組合比例，高階的Fold比例將拉高到4成，該機種去年因缺貨因素干擾不到2成。

陳啟蒙表示，去年是摺疊機邁入主流商品的元年，消費者整體認知度尚不到30%，期望今年在加強行銷資源挹注後，將拉高到75%。

三星今天也公布新機售價，Galaxy Z Fold4售價按照不同儲存容量版本售價分別為12GB+256GB為5萬6888元、12GB+512GB為6萬888元、12GB+1TB為6萬7888元。Galaxy Z Flip4售價8+128GB為3萬888元、8GB+256GB為3萬2888元；幾乎與前一代價格持平，盼在通膨時代吸引用戶升級。

他坦言，因為匯率因素，台灣這次的定價至少吸收了8%到10%的成本售價，如果沒有這塊因素，用更甜蜜的價格回饋給消費者，銷量甚至可以成長40%也不一定。

他也提到，在大環境通膨的狀況下，消費要考量的是「優先順序」，對三星來說，通膨的影響在於跟消費者溝通「要把錢放在哪？」的問題，看好摺疊機仍有實力拿下不錯的成績。（編輯：翟思嘉）1110817