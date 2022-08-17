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三星看旺摺疊雙機出鞘 追趕蘋果市占利器

2022/8/17 17:50（8/17 18:01 更新）
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台灣三星電子移師南投日月潭雲品酒店舉辦發表會，宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市，期望銷量提升兩成。中央社記者江明晏攝 111年8月17日
台灣三星電子移師南投日月潭雲品酒店舉辦發表會，宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市，期望銷量提升兩成。中央社記者江明晏攝 111年8月17日
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（中央社記者江明晏南投17日電）三星高層看好，摺疊機將成為追趕蘋果市占的利器，而吸引其他品牌用戶過來，就像打一場「信仰戰」，要透過體驗「潛移默化」，三星目前銷量已趕上蘋果，長期力拚銷售額市占也迎頭趕上。

看好摺疊市場發展，台灣三星電子今天移師南投日月潭雲品酒店舉辦發表會，宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4上市。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天受訪時表示，摺疊機是新型態的手機品項，三星在此領域取得極高市占，在高階市場的主要對手蘋果也還沒有推出摺疊產品，觀察相關數據，三星摺疊機成功帶動競爭對手陣營用戶加入三星，以上一代摺疊機為例，Flip有3成用戶是從iPhone陣營而來，Fold則有4成以上。

他進一步剖析，以新台幣9000元以下、9000元到1.8萬、1.8萬以上區分低、中、高3個價位帶，台灣整體手機市場占比約占1.5成、4成、4成5，而三星目前是高階3成、中階5成、低階2成，希望高階朝4成到4成5的占比成長；中階則因A系列熱銷，三星取得領導地位；低階則因5G問世後，499資費結構減少而下滑，電信商如果沒有特別補貼資源，這一塊市場數量不會特別成長。

他進一步說，摺疊手機在三星的高階區塊占據2成的比例，但目的不是希望占比擴大，而是希望摺疊機與S系列一起帶動整體高階手機一起壯大。

陳啟蒙認為，摺疊機是三星能吸引競爭對手如蘋果使用者加入的利器，三星將透過增加通路體驗的方式，讓消費者都能體驗。他坦言，有時候擁戴一個手機品牌，不是很理性的功能或價格比較，要透過潛移默化、傳教一樣「感化消費者」，如同打一場「信仰戰」。

他表示，三星高階主要對手雖然是蘋果，但不見得要從蘋果身上拿多少市占過來，而是期望自己多一點提升，三星過去4年，每一年的銷售金額和數量都在成長，特別在1.8萬元以上成長很多，現在整體銷量已經幾乎和蘋果不相上下，期待超越的一天，在長期「把餅做大」的基礎下，加上三星持續調整高階占比，銷售額的市占未來也有機會迎頭趕上。（編輯：楊蘭軒）1110817

陳啟蒙
三星兩款摺疊機亮相 今年出貨拚倍增
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