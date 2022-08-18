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台積電早盤下跌8元 市值縮水2074億元

2022/8/18 09:40
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（中央社記者張建中新竹18日電）美股全面走跌，費城半導體指數下挫2.48%，台積電今天股價走弱，早盤一度達新台幣519元，下跌8元，市值縮水2074億元，達13.45兆元。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，聯準會官員仍決心繼續升息以遏止通膨，美股17日全面收低。道瓊指數下跌171.69點，跌幅0.5%；那斯達克指數下跌164.42點，跌幅1.25%；費城半導體指數下跌75.53點，跌幅2.48%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.75美元，跌幅0.83%，收在89.2美元，市值4625.98億美元，超越輝達（NVIDIA），居全球第10位。

台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣519元，下跌8元，市值縮水2074億元，滑落至13.45兆元，影響大盤約66點。

外資連續2個交易日共賣超台積電2367張，投信則連續3個交易日共買超台積電3405張，自營商連續5個交易日共買超3183張，呈土洋法人對作局面。（編輯：趙蔚蘭）1110818

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