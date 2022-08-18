中國台山核廠重新併聯 原能會：全時監控輻射正常

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（中央社記者曾智怡台北18日）針對中國台山核電廠事故，原能會今天表示，8月初即掌握中國國家核安全局已同意台山核電廠大修後再起動臨界申請，並在15日重新併聯，輻射偵測中心持續加強國土環境取樣分析，全時監控輻射劑量，目前國內環境輻射皆正常。

原能會透過新聞稿指出，台山核電廠自110年6月傳出燃料棒破損異常事件後，原能會持續關注此事件發展，自110年6月至111年7月，已加強空氣輻射監測232件次、落塵水51件次，均無輻射異常情形。

有關台山核電廠因異常事件停機檢修事件，原能會表示，該電廠於去年7月正式宣布停機檢修，中國國家核安全局於今年8月4日同意該電廠的大修後再起動臨界申請，台山核電廠宣布於8月15日完成併聯發電。

該廠此次大修包括對安全重要系統和設備的糾正性維修、預防性維修等多達3000餘項，不過未詳細說明造成燃料棒破損異常的主因。

原能會強調，持續關注台山核電廠的運轉安全資訊，並加強國內各項環境的取樣分析監測，全時監控全國63座環境輻射監測站輻射劑量資訊，守護民眾安全。（編輯：張均懋）1110818