威盛攜手和泰豐田物料搬運 守護堆高機作業安全

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（中央社記者張建中新竹18日電）威盛今天宣布與和泰豐田物料搬運合作，透過威盛堆高機安全系統Mobile360的智慧人員偵測功能，守護堆高機作業安全，防止事故和傷害發生。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼表示，Mobile360堆高機安全系統有助企業改善整體工作場域的安全性，透過人員偵測技術，降低員工受傷的風險，減少企業於保險費用、法律成本以及營運中斷所導致的損失。

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威盛指出，Mobile360堆高機安全系統可偵測人員過於接近車身時，發出音訊警報，以防止碰撞事故。系統配置2個前後人員偵測攝影鏡頭與1個駕駛監控攝影鏡頭，可支援60度至120度的偵測範圍，根據鏡頭安裝的高度，可偵測人員區域為4到5公尺。

此外，透過威盛Mobile360 WorkX智慧型手機應用程式，即可校正堆高機的偵測區域，並設定為單一警告或警告和危險兩種監測範圍。（編輯：黃國倫）1110818