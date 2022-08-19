富邦金估純網產短期綜效不明顯 申設態度轉趨保留

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會開放業者申設純網路保險公司，富邦金總經理韓蔚廷今天表示，目前評估純網產對短期業務綜效不明顯，對開設純網路產險態度仍偏向保留。

金管會今年8月1日至10月31日受理業者申設純網保，金管會日前透露，富邦金及中信金較積極探詢，均對純網路產險較有興趣，不過被點名較積極探詢的業者，子公司或孫公司都在今年防疫險理賠潮受創，是否仍有意願申設純網保，備受市場關注。

韓蔚廷今天在富邦金法說會上被問及此事，他表示，富邦金分析，純網路產險對目前短期業務綜效可能不明顯，若後續能和金融科技公司或有場景、有流量的業者合作，或許有可能，但以目前而言，富邦金對開設純網路產險態度仍偏向保留。

富邦金今年配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，不過配股基準日仍待定，主因富邦金股東會通過修正公司章程案及第8屆獨立董事補選案，相關議案須分別經銀行局核准及核備，向經濟部商業司申請變更登記，再向證期局申請資本公積轉增資發行新股。韓蔚廷說，目前預估10月中將可進行除權。

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金管會18日開鍘13家壽險公司，勒令業者停售共19張利變型保單，其中富邦人壽被勒令停售有3張，包含美利鑫旺外幣利率變動型增額終身壽險、金采利率變動型年金保險（甲型）及金采年年利率變動型增額終身保險。

富邦人壽主管說，因每月開宣告利率會議時有將市場升息和同業宣告情形納入決策考量，和原先宣告利率決定依據不一致，因此金管會裁罰3張利變型保單必須停售；被停售的3張保單占利變型保單銷售額不到一半，且目前架上還有許多張利變型保單，評估對業績影響不大。（編輯：楊凱翔）1110819