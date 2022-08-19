富邦金：全球經濟前景若趨悲觀 台幣有走貶壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）今天新台幣兌美元收盤正式貶破30元心理關卡，創逾2年新低。富邦金認為，新台幣後續走勢要看美國聯準會升息動向及市場對全球經濟前景看法，若前景趨於悲觀，資金將流向美元，新台幣有走貶壓力。

中央銀行最新預估，今年台灣經濟成長率下修為3.75%、通膨率上調至2.83%，主計總處最新經濟預測，同樣下修今年台灣經濟成長率至3.76%、通膨率上修至2.92%，並預估2023年經濟成長率為3.05%。

富邦金首席經濟學家羅瑋今天在富邦金第2季法人說明會上表示，富邦金預估台灣今年經濟成長率要達到3%，基本上沒有任何問題，明年經濟成長率預估接近3%，取決於後續台灣整體民間消費動能及企業投資表現；另預估今年台灣通膨率應會落在2.5%以上。

新台幣近期盤中持續測試30元關卡，在出口商拋匯和央行調節下，已多天守住2字頭，不過今天新台幣兌美元收在30.02元，貶2.9分，正式貶破30元心理關卡，創下2020年6月以來新低。

針對新台幣後續走勢，羅瑋說，第一個關鍵是美國聯準會（Fed）升息動向，升息幅度將停在13碼（1碼為0.25個百分點）、還是進一步提升至14碼；第二個關鍵是整體市場對全球經濟前景看法，若相對悲觀，資金將流向美元，屆時新台幣會有走貶壓力，但若Fed升息步調較預期減緩，美元就有機會走弱。

至於下半年台灣央行是否可能再次調升存準率，羅瑋表示，央行應會視台灣通膨數據及經濟表現狀況，視情況進行適當調整。（編輯：楊凱翔）1110819