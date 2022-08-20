電子業下半年突圍 iPhone及伺服器供應鏈喊衝

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美國升息影響消費支出，筆電及手機等電子硬體產業第3季恐旺季不旺。分析師認為，筆電庫存調整將持續至今年第4季末甚至明年上半年，看好iPhone及伺服器供應鏈將扮演今年下半年成長動能。

凱基投顧科技產業分析師向子慧發布研究報告指出，因新台幣貶值與產品組合改善，多數IT硬體業者今年第2季獲利優於預期，但個人電腦（PC）品牌廠、主機板與顯卡業者表現不如預期。

前5大筆電代工廠中，廣達今年第3季出貨量可望季增逾20%，居同業之冠，主因 MacBook需求強勁，抵銷Chromebook需求低迷。仁寶因商務筆電需求下降，第3季出貨量可能季減。

凱基投顧推估，前5大筆電代工廠今年第3季出貨平均將季增7%至8%、年減19%，第4季出貨量將季增個位數百分比、但年減20%。預估今年全年前5大筆電代工廠出貨量將年減17%，其中廣達和仁寶降幅最大，主因Chromebook 出貨比重較高，但受惠於產品均價上升，筆電營收減幅應小於出貨量減幅。

筆電品牌廠方面，整體庫存天數由今年第1季的77天飆升至第2季的105天，創歷史新高。筆電代工廠平均庫存天數也自第1季56天上升至第2季63天，且受中國封控政策使生產中斷的公司例如廣達和仁寶，第2季存貨增幅更大。

向子慧表示，儘管筆電供應鏈庫存天數上升，但伺服器庫存狀況相對健康。伺服器供應鏈整體庫存天數由今年第1季100天減至第2季87天，顯示需求穩健與零組件缺料緩解。

此外，部分iPhone供應商今年第2季庫存天數攀升，可能為iPhone 14量產前備貨準備。凱基投顧仍預期，今年第3季iPhone 14新品上市將帶動下半年需求成長，有利供應鏈動能，維持今年下半年iPhone出貨量將較上半年成長約10%的看法。

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元大投顧指出，今年第2季筆電消費性產品出貨先轉弱，近期因高通膨、俄烏戰爭影響，商用筆電為主的戴爾、惠普、聯想在第3季加入砍單行列，預估今年全年筆電出貨將衰退15%至20%。

由於科技產業庫存調整延長到明年上半年，開始出現面板、記憶體、二線代工封測廠降價，以及面臨下半年旺季不旺、營收動能減緩，元大投顧認為，接下來科技股下修獲利將延續2季以上，獲利衰退谷底將在明年第1季，等到明年第2季才恢復成長，預估2023年全年企業獲利將衰退8.8%。（編輯：郭無患）1110820