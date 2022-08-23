興櫃戰略新板 合格投資人條件放寬

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）櫃買中心今天表示，今年截至8月22日，戰略新板股票日均值及日均量分別較去年成長32.81%及103.58%，成交量值均有大幅提升。考量已有相當風險管控機制，即日起放寬興櫃戰略新板合格投資人資格條件。

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櫃買中心表示，興櫃戰略新板自110年7月26日起開始交易以來，已吸引愈來愈多投資人關注並參與交易。在考量法人具備較高風險承擔能力，而自然人合格投資人需具備2年以上證券交易經驗，且在初次買進戰略新板股票前需簽署戰略新板風險預告書，並經證券商進行適格性審查，因此目前針對合格投資人已有相當風險管控機制。

綜合上述考量，櫃買中心自即日起將戰略新板法人資格條件修正為專業機構投資人及「具兩年以上證券交易投資經驗法人」；而自然人合格投資人資格條件中財力證明門檻，由「1000萬元」修正為「500萬元」，藉由放寬戰略新板合格投資人資格條件，讓更多投資大眾有機會參與戰略新板交易。（編輯：楊蘭軒）1110823