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東元邱純枝：四川限電沒影響 中國缺電不是長期問題

2022/8/24 11:37
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電機大廠東元董事長邱純枝今天表示，中國大陸四川限電對東元中國大陸廠區，完全沒影響，電力短缺困擾不大，她認為，中國大陸限電或缺電應不會是長期的問題。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日在台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位，東元電機盛大參展，邱純枝在陪同總統蔡英文參觀展區後接受媒體採訪。

邱純枝指出，在節能減排、能源轉型趨勢下，產業對於電機設備電氣化需求殷切，可帶動東元新商機，北美市場電氣化訂單暢旺。

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媒體詢問中國大陸四川限電影響，邱純枝表示，去年中國大陸陸續就有限電措施，東元在中國大陸廠區已經架設太陽能發電設備，以及建置儲能系統，預防供電不穩狀況，目前電力短缺困擾不大。

邱純枝強調，四川限電對於東元在中國大陸廠區完全沒影響；對於因應中國大陸缺電，她表示，還是要看中國大陸的經濟熱度，若經濟趨緩，缺電狀況可能或容易被解決，中國大陸也積極布局太陽能光電等綠色能源，普及率相對較高，中國大陸限電或缺電應該不會是長期的問題。（編輯：張均懋）1110824

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