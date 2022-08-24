東元庫存水位健康 但謹慎保守看明年景氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電機大廠東元董事長邱純枝今天上午表示，東元目前庫存水位健康，預估下半年業績可望年增，今年本業業績可較去年成長，匯率是利多因素，不過保守謹慎看待明年景氣。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日於台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位，東元電機盛大參展，邱純枝在陪同總統蔡英文參觀展區後接受媒體採訪。

記者問及對下半年至明年景氣看法，邱純枝回應，景氣要保守謹慎看待，企業要穩扎穩打，今年開始東元就審視全球庫存水位，預防景氣修正。

她強調，東元目前整體庫存水位健康，去年電子材料因應半導體產業景氣暢旺、交期拉長因素擴大備料，目前庫存水位調整至2個月至3個月正常區間。

記者提問美元匯率強勁對營運影響，邱純枝表示，東元以外貿進出口為主，新台幣兌美元匯率相對走貶，對東元是利多，樂見新台幣匯率處在目前的價位。

不過邱純枝指出，東元部分成本以人民幣計價，目前人民幣和新台幣兌美元匯率均呈現貶值，匯率因素比以往複雜，不過整體來看仍有利。

展望今年營運，邱純枝指出，上半年業績成長幅度達到兩位數百分點，預期下半年業績仍可較去年同期成長兩位數百分點，工程相關業績將會可觀，預估今年本業業績可望較去年成長。

談到台灣能源政策，邱純枝表示不便置喙，不過從企業參與綠色能源角度來看，期盼綠色能源發展如政府規劃進程，也能了解政府在實際政策推動中遇到關卡，中央與地方協調、釋放更多公部門資源參與建置綠色能源，將是發展關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1110824