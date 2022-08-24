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東元邱純枝：擴大東南亞和印度生產規模

2022/8/24 12:48（8/24 14:26 更新）
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亞洲工業4.0暨智慧製造系列展24日起至27日於台北南港展覽館登場，電機大廠東元盛大參展，董事長邱純枝24日親自介紹展區新品。 中央社記者鍾榮峰攝 111年8月24日
亞洲工業4.0暨智慧製造系列展24日起至27日於台北南港展覽館登場，電機大廠東元盛大參展，董事長邱純枝24日親自介紹展區新品。 中央社記者鍾榮峰攝 111年8月24日
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電機廠商東元董事長邱純枝今天表示，未來會積極擴大東南亞和印度的生產規模，印度是必須前進的基地。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日於台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位，東元電機盛大參展，邱純枝在陪同總統蔡英文參觀展區後接受媒體採訪。

記者詢問電動車布局進展，邱純枝表示，電動巴士和電動貨卡進展按照計畫進行，東元強化動力系統馬達技術升級；邱純枝重申，印度廠按照原定計畫，可望在今年底完工。

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邱純枝指出，台灣廠商此刻應可更深刻體會，印度是必須前進的基地，東元的生產布局，中國大陸、台灣、歐美各占1/3，東元未來會積極擴大東南亞和印度的生產規模。

東元日前在法人說明會中指出，未來隨著越南廠產能增加、印度廠即將在今年底完工，以東南亞為主的其他區域產值占比，將會更顯著提高，發展重點包括東協的越南、印尼、泰國、馬來西亞等，以及印度。（編輯：張均懋）1110824

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