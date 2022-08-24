盼打造下個路易莎 黃銘賢投資蔬食餐飲品牌

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（中央社記者江明晏台北24日電）路易莎董事長黃銘賢不只賣咖啡，自斜槓健身房、泰國餐廳後，以個人投資光焙若蔬食品牌，明年將在台擴大展店，也進軍美國發展，且看好全球蔬食趨勢，認為能做出與路易莎看齊的營收規模。

黃銘賢以個人資金，在2019年支持朋友成立SUN BERNO光焙若品牌，目前旗下有4家店，獲得2020、2021年蔬食界米其林-豐蔬食評鑑指南，評定為二星級餐廳。期間挺過嚴重的疫情，業績一度剩下2成，6月時回到7成，7月時回到8到9成，目前業績已回到95%，將重啟展店步伐。

黃銘賢為光焙若最大股東，持股近8成；他看好台灣有很好的蔬食供應鏈，在蔬食發展上有很好的基礎，光焙若明年預計開5至10店，也期待結合大家的創意，發揚台灣蔬食文化，擴展海外市場，明年有望進軍美國市場。

黃銘賢說，吃蔬食是善待身體愛地球的表現，他分享，當兵時一段殺牲對環境影響的影片讓他很震撼，有長達3年的時間他都吃蔬食，因此除了打造咖啡版圖之外，推動更多元美味、更永續的蔬食餐飲環境，是他的最大志願。

近年來，黃銘賢養成早餐吃蔬食的習慣，路易莎近期推出熱賣的「未來肉」系列，即是由SUN BERNO光焙若研發，由路易莎的中央廚房合力製作，已成為路易莎發展未來肉市場很重要的策略聯盟夥伴，路易莎咖啡導入蔬食品項，帶動直營店銷售成長15%。

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他表示，相當看好蔬食市場，有信心光焙若的營收規模能快速放大，成為下一個路易莎。目前黃銘賢旗下版圖除了路易莎品牌與個人投資的光焙若蔬食之外，先前還斜槓開設Self room健身品牌，以及與泰國結盟夥伴、前總理差猜‧春哈旺家族集團合作在台開設泰國料理「初泰PIKUL」。

後疫情時代，路易莎品牌將進軍海外市場，黃銘賢透露，在泰國可能會轉賣早午餐，已考慮在日本經營一間「前店後廠」型態的店，明年也打算敲開美國市場，開設外帶為主的店型。路易莎目前已有7座中央廚房，即將設立第8間餐食中央廚房，預估隨著加盟店開出，下半年業績將比上半年顯著成長。（編輯：張均懋）1110824