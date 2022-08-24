安格0.6股換展匯科1股 納100%持股子公司

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）安國轉投資安格及展匯科今天宣布，安格將以發行新股為對價的股份轉換方式取得展匯科100%股權，換股比例每1股展匯科換發0.6股安格普通股。股份轉換完成後，展匯科將終止上櫃並撤銷公開發行。

展匯科及安格因重大訊息待公布，經櫃買中心同意，今天起暫停交易，並於下午在櫃買中心共同召開重大訊息說明會，由安格協理陳秉淳及展匯科副董事長暨營運長郭光耀宣布兩公司股份轉換案。

陳秉淳表示，安格與展匯科今天分別召開董事會，為產品技術互補與協同合作、資源整合與產品交互行銷，以提升營運效能並創造營運優勢，決議依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由安格以發行新股為對價的股份轉換方式取得展匯科100%股權。

陳秉淳指出，這次股份轉換案的換股比例為每1股展匯科普通股換發安格普通股0.6股，安格預計增資發行新股共計1773萬5776股給展匯科的持股股東。依安格23日收盤價61.2元及展匯科收盤價32.05元計，安格相當於溢價14.57%收購展匯科。

安格與展匯科預計在10月13日召開股東臨時會討論這項議案，陳秉淳表示，待雙方股東臨時會通過並經主管機關核准後，暫訂明年4月1日為股份轉換基準日。

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陳秉淳指出，股份轉換完成後，展匯科將成為安格100%持股子公司，並在股份轉換基準日終止上櫃並撤銷公開發行。

陳秉淳說，安格具類比設計能力優勢，在取得展匯科100%股權後，預期可結合展匯科的數位整合長才與客戶資源，降低開發成本與加速產品布局，而展匯科可將資源聚焦於人工智慧AI與影像領域，加速產品推陳出新，將有利營運體質強化，創造更佳營運績效。（編輯：張均懋）1110824