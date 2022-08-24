富邦金對純網路產險轉趨保留 安聯人壽仍積極評估

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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會開放業者申設純網保，在先前積極探詢純網產的富邦金申設態度轉趨保留後，市場高度關注純網保申設是否會掛蛋。安聯人壽今天證實，安聯集團對在台灣設立產險一直有興趣，目前仍積極評估中。

金管會目前正開放業者申設純網路保險公司，國內原先有數個大集團對純網路產險公司表達興趣，不過今年5月國內爆發防疫險之亂，產險業為核保、續保及理賠作業已亂成一鍋粥，原先對純網產積極探詢的富邦金，申設態度已轉趨保守。

德國安聯集團在台灣設有安聯人壽及安聯投信，過往一直對在台灣申設產險公司充滿興趣，如今積極評估在台灣申設純網路產險，以進一步發揮集團綜效。安聯人壽高層今天證實，目前仍在積極評估，並未放棄。

安聯人壽是台灣第一大外資壽險公司，2021年新契約保費收入市占率6.2%，居業界第6大壽險，也是外商壽險龍頭，台灣市場為安聯集團相當重視的主要壽險市場之一，近年不僅在業務面持續推進，也積極拓展服務版圖。

安聯人壽高層說，純網產是全新形態的產險公司，若要申設純網產，要想清楚一開始要賣多樣化商品，還是著重特定主力商品。安聯人壽是否要尋找夥伴共同搶進純網產。同時有很多準備作業，包含經營策略、商品及系統等，現在有和幾家業者接洽，尚未作出最後決定。

安聯人壽高層指出，安聯集團在台灣設有投信和人壽，且都經營得不錯，就缺了產險這塊，對純網路產險進行評估是很自然的想法，且台灣產險業過去利潤不錯、市場也算大，此時產險業恰好忙碌於解決防疫險問題，正是安聯人壽切入產險業的好時機。

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若安聯人壽最後決定申設純網路產險，將設立在安聯人壽底下，至於是否預期純網產幾年才可損益兩平，安聯人壽高層坦言，這並非評估重點，財務是一塊重要項目，但更大的關鍵是純網產是創新公司，可提供安聯未來潛在機會，譬如獲取新客戶機會、拓展人壽業務機會等，可望發揮更多綜效。

金管會今年8月至10月開放業者申設純網路保險公司，金管會官員強調，並不設限要發出幾張執照，審查重點將在於營運創新模式可行性，且純網保並不一定要有金融科技業者當股東，若保險公司能證明具備金融科技的能力即可。（編輯：楊蘭軒）1110824