台股勁揚130點重返15200點 量縮創22個月低量

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）櫃買OTC指數強勁，電子、金融、航運穩盤，台股今天終場上漲130.85點，收在15200.04點，不過成交值不到新台幣1700億元，再創近22個月以來低量。

台股今天在中小型股代表的櫃買OTC指數強勢帶動下，大盤走堅勁揚，電子、金融、航運堅挺，高價股回神，台股連袂收復15100點和15200點整數關卡，重返月線約15123點和季線約15172點之上，最高來到15244.06點，上漲174.87點。

尾盤電金航續穩，終場台股加權指數收在15200.04點，上漲130.85點，漲幅0.87%，成交值相對萎縮至1690.87億元，創2020年11月3日以來低量，電子股上漲0.93%，金融股漲0.75%，航運漲1.06%。

晶圓代工龍頭台積電今天走堅終場收在508元，上漲0.99%，市值來到13.17兆元。聯發科終場收在670元，小漲0.45%；聯電終場收41.4元，上漲1.22%。

鴻海收平盤109.5元，日月光投控收在86.4元，漲0.23%，台達電收在268元，漲0.37%。

航運股貨櫃三雄走堅，長榮終場收93.2元，上揚1.19%，萬海收92.8元，上漲1.64%，陽明收83.4元，上漲1.58%；航空雙雄長榮航收31.85元，漲0.95%，華航收20.85元，漲1.21%。

金控股走穩，其中富邦金收在平盤58.3元，國泰金收46.55元，漲0.43%，中信金收23.75元，漲1.28%，兆豐金收35.55元，漲1.28%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，即使下半年科技股面臨庫存調整，恐有旺季不旺風險，但6月台股已大幅修正，融資餘額大幅減碼，股價、評價、籌碼面等已提前反映上述利空，加上國安基金進場護盤，除非出現重大系統風險，否則台股下檔支撐仍強。

展望台股後市，魏永祥指出，可留意國際油價走勢，若油價下跌，市場對未來美國通膨觸頂反向回落的預期可提高；此外地緣政治風險變數、上市櫃公司對下半年至明年景氣的看法也可關注，若展望下修幅度低於市場預期或接單趨於明朗，有利台股上攻。（編輯：張均懋）1110825