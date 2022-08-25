靜待聯準會主席演說 法人：台股萬五有撐

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股4大指數小漲，台股24日尾盤翻黑下跌26點收在15069點，守住萬五大關，仍未能重返季線和月線之上。法人表示，短線上檔壓力浮現，加上量縮市場觀望，短期台股不易再上攻，但下檔萬五仍有支撐，靜待美國聯準會主席鮑爾的發言內容。

美股4大指數小漲，道瓊工業指數上漲59.64點或0.18%，收32969.23點，標準普爾500指數上揚12.04點或0.29%，收4140.77點。科技類股為主的那斯達克指數揚升50.23點或0.41%，收在12431.53點，費城半導體指數上漲1.87點或0.065%，收2866.18點。

台股加權指數24日尾盤翻黑，終場下跌26.7點，收在15069.19點，成交值仍持續萎縮來到新台幣1782.84億元。三大法人自營商賣超16.98億元，投信買超21.87億元，外資及陸資賣超105.89億元，合計賣超101億元。

在台指期淨部位，三大法人24日淨空單減少1245口至2616口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2587口至6969口。

根據統計，今年截至8月24日，外資累計賣超台股規模達1兆431億元，外資已連續3個交易日單日賣超台股規模超過百億元，連續8個交易日賣超台股。

相較之下，投信法人連續44個交易日買超台股，投信法人今年至8月24日，累計買超台股規模近2030億元，外資與投信在台股明顯土洋對作。

若從成交值來看，台股23日成交值僅1721.48億元，創2020年11月3日以來低量，24日單日成交值也不到1900億元，量能窒息。

法人表示，台股24日尾盤翻黑，本週已連續3個交易日走跌、連續2個交易日無法重返季線約15197點和月線約15107點，短線上檔壓力浮現，加上量縮創波段低量，市場氣氛觀望，短期台股不易再度上攻。

不過法人表示，短線台股下檔仍有萬五關卡以及國安基金進場支撐，不易波動劇烈，本週觀察重點仍在全球央行年會將於25至27日舉辦、以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的發言內容。

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