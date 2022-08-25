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首頁 / 證券

星宇航空增資案 張國明、鄭深池都參與

2022/8/25 18:58（8/25 19:39 更新）
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星宇航空公關長表示，鄭深池、張國明有參與增資。（中央社檔案照片）
星宇航空公關長表示，鄭深池、張國明有參與增資。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北25日電）星宇航空進行增資，媒體報導董事長張國煒的二哥張國明、三哥張國政及姐夫鄭深池都將參與投資，星宇航空公關長聶國維表示，目前確認鄭深池、張國明有參與。

張國煒創立的星宇航空辦理現金增資2.75億股，以每股新台幣12元溢價發行，目標募得33億元，預計8月底完成，目標9月底上興櫃。

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外傳張國明、張國政及鄭深池參與投資，聶國維接受中央社記者電訪時表示，經詢問財務部門後得知，鄭深池、張國明確定有投資，張國政目前沒有投資；由於星宇航空增資案將在8月底告一段落，歡迎各方投資人參與，星宇航空預計會在9月底召開法人說明會。

星宇航空上半年財報顯示，上半年營收6.3億元，年增80%，稅後虧損26.63億元，累計虧損95.98億元；機隊方面，截至7月共有9架A321neo、2架A330neo客機，其中A330neo已於6月開始投入區域航線營運。（編輯：蘇志宗）1110825

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