新創大南方 龔明鑫盼高雄成全方位解決方案輸出地

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由科技媒體「數位時代」、創業小聚和高雄市政府共同主辦的「亞灣創新X新創大南方」展會26日在高雄展覽館展開，國發會主委龔明鑫（右6）、高雄市長陳其邁（左6）等人出席。中央社記者曾以寧攝 111年8月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）「亞灣創新X新創大南方」今天開展，國發會主委龔明鑫說，盼高雄成為全方位解決方案輸出東南亞的基地；高雄市長陳其邁則說將推亞灣2.0計畫，除補貼租金、薪資，也助新創者生活。

由科技媒體「數位時代」、創業小聚和高雄市政府共同主辦的「亞灣創新X新創大南方」展會今天在高雄展覽館展開，集結逾200個新創團隊，以數位內容與體驗科技、行銷科技與新零售、創新與新商業、5G AIoT、區塊鏈與綠色永續等主題展出，龔明鑫、陳其邁、美國在台協會高雄分處副處長李明磊等人出席盛會。

龔明鑫表示，近幾次來高雄都覺得有巨大變化，2年多前亞灣區還在討論要不要蓋摩天輪，沒有人能想得到台積電會來高雄，現在「亞洲矽谷」不只在台北，也在高雄；中央在亞灣5G AIoT園區挹注超過百億資源，已慢慢形成生態體系，許多新創團隊也加入，活力跟創意力可說跟全世界同步。

龔明鑫指出，自己帶團出國，所有人都會講到台灣的民主價值、半導體和智慧城市，這些在高雄都能實現，加上高雄與東南亞氣候相近，希望未來高雄能成為輸出全方位解決方案的重要基地。

陳其邁說，高雄很多傳統產業、石化工業，悲觀的人覺得沒機會在高雄發展，但樂觀的人會看到商機，傳產面臨零碳轉型、數位轉型，對新創公司都是市場，只要面對問題，提出解決，就可以提供服務。

陳其邁也說，市府與國科會、國發會合作，整合中央、地方資源，提供租金、薪資、利息多方面補貼，將做為業者最可靠的工作夥伴，助大家找到「藍海」。近期也提出亞洲新灣區2.0計畫，不只是工作，將在地價偏貴的亞灣區建造上千戶住宅，提供來做新創產業的人，生活、教育也能獲得完整方案。

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國科會副主委陳宗權說，自己每次來高雄都覺得充滿青春活力，跟新創一樣，因此覺得非常適合把新創引到高雄。政府結合創域機構、企業與新創團隊努力推動新創，2021年已經有2個獨角獸企業在日本上市，相信可以在未來一、兩年看到從這場展會中誕生的獨角獸。

主辦單位指出，現場有高雄市副市長羅達生、與南部出身的創業家對談「大南方跨界對談」、國際創投經驗分享「全球創業趨勢論壇」，及「新手幣圈指南論壇」談投資、談資產、也反詐騙，與國際投資人沙龍、大南方餐飲創業沙龍等，共14場舞台節目、25座產業專館在2天展會內輪番上陣。（編輯：謝雅竹）1110826