美食-KY：中國營運第2季落底 美國市場樂觀

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（中央社記者江明晏台北26日電）美食-KY第2季受上海封控影響，單季首見虧損，美食-KY認為，中國同店營收表現雖下降，但營運谷底估落在第2季，也不會有大規模關店的狀況發生，美國市場展望相對樂觀。

美食-KY今天舉行法人說明會，根據日前公布的財報，美食-KY第2季合併營收新台幣43.78億元，季減9.75%、年減10.23%，歸屬母公司稅後虧損0.49億元、每股虧損0.28元，單季首見虧損、創歷年新低，累計上半年每股盈餘僅1.05元，主要受到上海實施封控措施導致停工生產所致。

目前85度C在台有450家門市、中國558家、美國67家，美國2023年維持6間新展店目標。

針對美國市場表現，美食-KY表示，7月營收表現比前幾個月都好，和2019年單月相比，維持低雙位數成長，產品銷售占比為麵包80%、飲料20%，第2季除了麵包、蛋糕維持成長外，飲料成長速度也有所提升，貢獻額外營收成長。

中國方面，美食-KY表示，店數年減15間，來自購物商場、超級市場內門市到期自然閉店，上半年認列一次性閉店損失較低，會在當地尋找住宅區及街邊商區門市，其營收、獲利相對優於商場，看好下半年商場人流逐步回升外，住宅及街邊商圈門市還是會持續貢獻營收、獲利表現，飲料動能優於蛋糕及麵包。

此外，法人提問因中國大陸景氣下滑，會不會有大規模關店狀況，美食-KY表示，雖然中國同店營收表現有下降，但谷底預估就落在今年第2季，不會有大規模關店的狀況。

而中國在四川等區域限電，美食-KY認為，在四川造成的影響較為明顯，但其他地區影響輕微，因此今年整體受影響程度不高，美食-KY業態也不是高供電產業，且認為8月底到下週，中國氣溫將下降，負面效應將可望淡化。

台灣市場方面，美食-KY表示，致力提升蛋糕銷售市占率，進行直營門市的整改，台南、台北重新開幕，下半年也陸續有門市完成整改。

美食-KY表示，以同店成長角度來討論，中國大陸4月排除閉店的100多家上海門店，有營業的門店同店成長率是雙位數衰退，而在供給有限、需求增加下，5月同店營收則回到個位數的正成長，6、7月消費降溫，上海門店恢復營業，同店營收則回到8%左右的衰退。

展望第3季，美食-KY說明，8月前3週表現，同店營收衰退表現有比6、7月明顯改善，9月有望進一步成長，但前提要整體疫情管控環境不要再加嚴，營運將能明顯改善。

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針對營收占比約30%的第二大市場美國，美食-KY表示「相對樂觀許多」，明年店數將成長10%，展店區域也將朝美中、美東邁進。第2季至今，同店營收年成長約4到5%，而油價帶來的負面風險已有減無增，但即使通膨維持高檔，美國門店營運仍穩健，來客數也沒有下滑，第3季風險可控，同店營收預估維持中個位數成長。

台灣市場方面，美食-KY指出，疫情前台灣表現相對穩定，5月中下旬因疫情同店營收表現下滑，今年6月底到7月人流有所恢復，帶動同店營收成長在7月開始轉正，8月、9月都會維持正數。（編輯：趙蔚蘭）1110826