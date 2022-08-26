經濟部新創大南方展成果 無人餐車將入高軟送餐

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經濟部技術處補助工研院開發送餐物流車，全台首創室內外皆可配送，工研院26日與超商簽約，將物流車導入超商高軟門市，在園區的國城大樓送餐。中央社記者曾以寧攝 111年8月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）經濟部技術處參與「亞灣創新X新創大南方」展會傳捷報，撫育的新創團隊分別拿下高雄鋼鐵、石化大廠訂單，補助工研院開發的無人物流車，也將與超商合作搶先在高軟園區送餐。

經濟部技術處今天參與「亞灣創新X新創大南方」展會，展出包含工研院、資策會、金屬中心、船舶中心等研發法人及法人新創事業成果，共23個可望在南台灣落地的前瞻技術、13個具發展潛力的新創團隊。

經濟部技術處長邱求慧現場接受媒體聯訪表示，今天開展首日就有訂單捷報，可見高雄非常具有新創發產潛力。包含無人智慧物流技術、石化產業減碳、非接觸式檢測等技術，都將與廠商展開合作，成績亮麗，相信能在展期中創造更多可在在地落地的科技與新創發展。

邱求慧說明，工研院衍生新創團隊「智升科技」開發結合演算法的非接觸式微米級檢測設備，可在高速動態環境下精準量測厚度，確保產品品質，近日已取得高雄鋼鐵大廠訂單，也正與國內晶圓廠洽談合作。

專注於AI應用的新創團隊「集思智能」則著眼協助廠商減少碳排，提供製程減碳、低碳排程，降低設備能耗與供需最佳化解決方案，也獲南部石化大廠青睞，將以AI分析石化產業原料成分、製程參數等上百項數據，從源頭解決產業痛點，可望助石化廠每年減少2萬公噸碳排，也助台灣走向淨零碳排。

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AMR無人智慧物流技術部分，技術處補助工研院開發送餐物流車，全台首創室內外皆可配送，可通行於符合法規的無障礙人行道，更可自行搭乘電梯，將餐點送上樓。

今天現場由工研院南分院執行長曹芳海代表，與統一超商協理吳輝振現場簽約，未來將在高軟門市導入最新物流車，在園區的國城大樓送餐，線上下單就可讓超商餐點直送辦公室門口，預估可省70%外送員人力。（編輯：郭諭儒）1110826