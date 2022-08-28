耗水費開徵時間 水利署：評估水情與物價影響後決定

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國內原擬在今年7月起開徵耗水費，但考量電價7月調漲，為避免水電雙重增加產業成本進而衝擊民生物價，並未如期開徵耗水費。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北28日電）國內原擬在今年7月起開徵耗水費，但考量電價7月調漲，為避免水電雙重增加產業成本進而衝擊民生物價，並未如期開徵耗水費。水利署今天表示，後續將依水情及物價影響，適時評估開徵耗水費。

為促進用水大戶節水，經濟部去年底預告耗水費草案，規劃今年7月1日正式開徵耗水費，針對每月用水逾9000度的用水大戶，枯水期每度徵收新台幣3元，並會視節水回收率情形減收優待。

不過因俄烏戰爭造成國際能源價格大漲，國內電價7月調漲15%，民生物價跟隨波動調漲，消費者物價指數年增率逾3%，最後並未如期於7月開徵耗水費。

水利署今天說明，因電費漲價受影響對象與耗水費徵收用戶相同，為避免水電同一時間雙重增加產業成本，對產業造成堆疊衝擊，進而擴大對民生物價影響，且至今年6月底各地水情穩定、供水正常，因此耗水費並未如期在7月1日發布開徵。

水利署指出，後續將依水情及物價影響，適時開徵耗水費。

水利署說明，耗水費徵收作業各項配套措施，例如各行業回收率基準區間、回收率查驗作業、抵減徵認定要點，均已依產業說明會各界意見研擬備妥相關措施，徵收辦法發布後可同時提供業者參考，水利署並已建立產業節水輔導及廠商電話諮詢服務，可提供用水戶水資源管理改善方案。（編輯：林淑媛）1110828