宇隆31日股臨會改選董事 第2大股東程泰加碼持股
2022/8/29 10:22
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）宇隆與大股東伸興以及程泰三方共識打造新經營團隊，不過程泰持續加碼宇隆持股，今天上午公告持股比重提升至16.45%，續居宇隆第2大股東。
宇隆將在31日於台中梧棲舉辦股東臨時會全面改選董事（含獨立董事3席），大股東伸興提名5席候選人，包括宇隆現任董事長劉俊昌以伸興法人股東代表參選。此外，伸興董事長林志誠以及程泰董事長楊德華均入列候選。
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程泰和關係企業持續加碼宇隆持股，今天上午公告程泰機械持股比重提升至9.27%，亞崴機電持股比重提升至4.08%；整體從6日起至26日止，透過集中市場買進方式取得增加64萬4000股，持股總額來到991萬5064股，程泰和關係企業對宇隆持股，從原先比重15.38%提升至16.45%，續居第2大股東。
伸興先前透過公開收購方式取得宇隆21.56%股權，成為宇隆第1大股東，宇隆、伸興、程泰三方日前在公開場合展現打造新經營團隊的共識。（編輯：張均懋）1110829
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