充實人力 龔明鑫：未來10年引進40萬外來就業人口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）少子化、高齡化的人口結構將讓工作年齡人口占比持續萎縮。國發會主委龔明鑫表示，為了強化人才量能，政府將從3大方向推進，期望在未來10年內，可引進40萬外來的就業人口。

龔明鑫今天出席「天下學習 X Cheers 2022人才永續國際論壇」，並以「台灣人才永續之道」進行專題演講。

「很多人都說台灣不是沒有人才，但缺乏舞台」，龔明鑫直言，過去台灣產業發展比較單一、以代工為主，導致很多人才往海外發展；近幾年政府了解必須開創更多產業發展機會，才能吸引人才，因此從2016年開始推動5+2創新產業，提供更多也更創新的就業機會。

龔明鑫表示，台灣產業持續轉型、開創舞台，政府也從消弭學用落差、提升國際視野等方向著手，提升人才的品質，但另個問題是，量是否足夠。

龔明鑫指出，根據國發會最新人口推估，少子化、高齡化的人口結構並沒有改變，未來工作年齡人口占比會快速下降，導致產業找尋所需的人才、人力會受到很大壓力，量能明顯不足。

也因此，龔明鑫表示，政府將從強化延攬外國專業人才、擴大吸引及留用僑外生、新增留用外國技術人力等3方向大力推動，希望未來10年，可以引進40萬外來就業人口。

龔明鑫說明，延攬外國專業人才方面，政府持續推動就業金卡，提供人才在台生活更好的彈性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

擴大吸引及留用僑外生的部分也是政府相當期待的方向，龔明鑫表示，目前海外留學生來台一年畢業約1萬多人，其中有5000至6000人會留在台灣，如果能把僑外生量能擴大到1年4萬多人，只要有6成的人願意留在台灣，10年就可能多了20至30萬人在台就業，甚至移民。

龔明鑫最後表示，政府各部會已經建立共識，只要是願意到台灣打拚的人都非常歡迎，若一直沒有新的人力挹注，到了2070年，幾乎每1位年輕人就須負擔1位老年人口，「這樣是沒辦法永續的」。（編輯：楊蘭軒）1110830