台股萬五得而復失 法人：觀察美數據與升息動向
（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股今天量縮震盪，尾盤電子回檔、金融下殺、台積電翻黑，萬五大關得而復失，終場收在14953點，上漲27點。
法人表示，本週觀察美國將公布非農就業數據，9月13日美國將公布8月消費者物價指數年增率，均牽動美國聯準會（Fed）9月升息動向。短期台股波動幅度加大，可留意避險性質標的。
美國聯準會釋出鷹派升息訊號，美股4大指數續弱，台股今天盤中雖然在櫃買OTC指數勁揚、電子金融助攻下，一度上漲百點重返萬五大關，不過尾盤台積電翻黑，電子股回檔，金融下殺，終場台股萬五得而復失，收在14953.63點，上漲27.44點，漲幅0.18%，成交值相對萎縮至新台幣1830.69億元，加計盤後1848.78億元。
觀察三大法人動向，外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超178.67億元，其中自營商賣超8.84億元，投信買超14.88億元，外資及陸資賣超184.71億元。
啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，今天代表中小型股的櫃買OTC指數維持熱度，包括生技、太陽能、網通、工業電腦等族群穩健，儘管量能持續萎縮，不過台股在29日重挫下殺並未爆量，反而是好事。
本土法人分析，台股從7月以來反彈格局算告一段落，均線已轉為空頭排列，上檔壓力沉重，29日台股重挫未見增量，代表殺低意願有限，國安基金有一定作用，權值股能否穩住陣腳，將是短線台股觀察重點。
展望台股後市，容逸燊分析，9月上旬觀察重點包括9月2日美國將公布非農就業數據、9月13日美國將公布8月消費者物價指數（CPI）年增率，均牽動聯準會9月升息動向。
容逸燊預期，台股持續量縮震盪格局，大盤在14500點至14700點回檔支撐，外資和投信資金對台股持續呈現「內熱外冷」局面。
本土法人分析，短線台股若無法儘速站回短中期均線約15100點之上，上方均線反壓恐讓盤勢進一步走弱，本週觀察9月2日美國將公布非農就業報告，短期波動幅度加大，可留意避險性質標的。（編輯：楊凱翔）1110830
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