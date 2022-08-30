GoShare中市府台積電 3強聯手實踐零碳城市願景

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）GoShare移動共享服務上線3年，用戶數已突破160萬；今天宣布與台中市政府合作，並聯手台積電，共同將「隨借隨還」服務帶入台中市，同時實現GoShare服務六都的完整版圖，三方也將陸續展開三大淨零轉型行動。

台中市政府今年起全力衝刺2050淨零碳排，推動綠電減煤、零碳建築、綠色交通等政策，加速邁向「無碳無憂」生活。

台中市長盧秀燕表示，運具電動化與市民日常生活和各項經濟活動息息相關，是環保減碳的重要路徑。從廣設電動機車換電站、到鼓勵汰舊換購電動機車，台中市政府此次引進共享電動機車服務，串連公共運輸打通智慧交通任意門，同時路網擴及週邊衛星城市。

GoShare新事業總監姜家煒指出，淨零轉型是長期承諾，需要集結有志一同的夥伴發揮核心優勢、協同創新，才能有共好的永續社會。GoShare非常榮幸參與台中實踐零碳城市的願景，借重台積電深耕ESG（環境保護、社會責任、公司治理）領域和長期參與台中低碳措施的豐富經驗，透過日常都會交通一起服務台中市民，打開城市、企業、消費者三贏的新局面。

GoShare表示，首波將投入500輛共享機車，三種車款遍及台中都會區，接軌捷運綠線、高鐵、台鐵等21個交通樞紐、商圈、主要大學院校和熱門景點，更擴及台積電中科廠區。10月起，GoShare服務範圍將拓寬至鄰近的豐原、潭子、沙鹿、清水等衛星城市，連結多個台鐵站點，快速活化台鐵廊帶交通，提升跨區移動和觀光便利性。

面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示，台積公司肩負起企業公民責任，除了積極採用再生能源，更由源頭做起，此次和台中市府、GoShare 合作的ESG創新永續行動，希望協助推動城市交通轉型，也希望由企業自身做起，逐步降低碳足跡。（編輯：楊凱翔）1110830