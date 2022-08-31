政經紛擾多 五大房仲8月業績顯示買氣仍壓抑

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（中央社記者賴言曦台北31日電）國內五大房仲統計內部8月交易數據後發現，受到兩岸關係緊張、打炒房政策、全球經濟衰退疑慮等因素影響，8月買氣仍然處於比較壓抑的狀態。

台灣房屋集團統計內部成交行情後指出，觀察今年七大都會區8月交易量月增1%，價格微增0.7%；若與去年同期相較，七都總體交易量年減4.1%，價格年增9.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿表示，民俗月對帶看量和購屋意願影響不大，近月交易量縮主因是立法院新會期開議後，平均地權條例修法可能再度成為焦點，為房市交易帶來變數，使購屋族多少抱持觀望心態，出價相對理性保守，導致交易放緩。

住商機構統計全台旗下加盟店8月成交業績，月減8.2%，與去年同期相比則減少20.3%；六大都會區中，只有台南8月呈現正成長，月增9.8%，但仍年減14.9%。

永慶房產集團統計8月內部房市交易量，與7月相比量縮10%，若與去年同期相比，年減34%；六都中僅台南月增1%，但若與去年相比，六都皆呈現量縮。

永慶房屋延展中心副理陳金萍表示，全球貨幣緊縮政策持續，引發市場對全球經濟衰退的預期，且8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增加，雖然在兩岸關係不確定性下，民眾看屋意願仍高，但出價保守、考慮期拉長，讓8月交易量轉淡。

中信房屋統計內部8月不動產交易件數較7月下滑9.2%，年減18.9%；六都中除台南、高雄分別呈現月增27.6%、0.8%外，其餘縣市都呈現量縮，若與去年同期相較，只有台南成長，年增8.2%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，觀察8月交易特徵，總價新台幣700萬元至1000萬元的交易占比下滑，總價700萬元至1000萬元的可挑選產品變少；反而是總價2000萬元至3000萬元的換屋族群，交易狀況比7月好，研判是市場已悶了一陣子，部分屋主願意在價格上多些彈性，以促成交易有關。

曾敬德表示，8月房市議價空間及流通天數略為增加，但仍處於歷史相對低檔水準，不過交易量雖下滑，條件較好的標準品仍快速成交，且價格不低於市場行情，顯示買盤雖受外在事件干擾而觀望，但市場信心並未全面轉趨看壞。（編輯：楊蘭軒）1110831