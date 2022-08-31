中菲行：終端需求不振 海空運下半年能見度低

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（中央社記者賴言曦台北31日電）貨攬業者中菲行今天指出，由於終端需求不振，品牌庫存去化等問題，導致無論是海運或空運市場，下半年能見度低。

海運方面，中菲行表示，美西碼頭罷工疑慮仍在，貨主將貨物轉運往美東碼頭，支撐美東運價，跌幅沒有美西線深。另外，目前全球仍存在塞港問題，導致不少船舶無法回航，加上船員染疫問題，影響船公司對船期的掌控。

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上海航交所最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走跌，中菲行指出，貨主先前為保艙位而跟船公司簽長約，在相關機制支撐下，海運下半年下滑幅度預料比較小，但明年起有不少新造船下水，加上明年4月面臨換約，屆時情況就不一定。

空運部分，中菲行指出，雖然即將進入第4季傳統旺季，但通膨高漲導致需求不振，終端存貨過多，市場仍在去化，今年度3大倉儲總空運貨量下滑4.4%，從分項來看，雖然一般貨進口貨量年成長7%，但出口量則年減12%。（編輯：楊蘭軒）1110831