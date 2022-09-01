深圳防疫升級 鴻海重申廠區產線運作正常

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）中國深圳市COVID-19疫情防控措施加重，鴻海今天下午接受中央社記者詢問重申，深圳廠區營運和產線運作正常。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未解，科技重鎮深圳日前疫情復燃，當地首度發現感染BA.5.2.1子分支BF.15的病例。深圳當地媒體報導，8月31日在隔離觀察人員、重點人員、以及社區篩檢中均發現COVID-19陽性案例，包括福田區、羅湖區、鹽田區、南山區、寶安區、龍崗區、龍華區等，已有部分管制措施。

鴻海集團旗下富士康在深圳龍華觀瀾設有生產園區，鴻海下午接受記者詢問重申，深圳廠區營運和產業運作正常。

富士康龍華和觀瀾園區主要研發設計生產智慧型手機，根據蘋果先前公布供應鏈名單，鴻海集團在深圳製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東龍華廠區、觀瀾科技園區、福田免稅區等。

法人分析，龍華與觀瀾的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），主要是開發與試產（NPI）蘋果（Apple）iPhone的據點。

根據資料，富士康龍華MAC事業群主要從事手機組裝和手機零配件生產，龍華廠區ACKN事業群也從事手機組裝和手機零配件生產。（編輯：楊蘭軒）1110901